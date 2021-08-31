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Чекунков: новые российские ледоколы сделают Севморпуть круглогодичным

  /   Обновлено: 31 августа 2021 08:07
Общество
Чекунков: новые российские ледоколы сделают Севморпуть круглогодичным
Федеральное агентство новостей

Владивосток, 31 августа. Северный морской путь может стать круглогодичным уже через пять лет. В этом убежден глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

Уже сейчас диапазон работы Севморпути заметно увеличился. Скоро суда, по словам министра, смогут ходить по нему круглый год.

«Я думаю, что на горизонте пяти лет мы будем плавать круглогодично. В этом нам должны помочь ледокол "Лидер" и другие новые суда ледового класса», — подчеркнул Чекунков в беседе с РБК.

Чтобы безубыточно ходить по Севморпути под российским флагом, нужно нарастить объем и эффективность перевозок. Только тогда появится настоящая альтернатива южному маршруту, добавил министр.

Головной атомный ледокол проекта 10510 «Лидер» был заложен на Дальнем Востоке. Об этом в июле нынешнего года российскому президенту Владимиру Путину доложил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

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ледокол севморпуть северный морской путь чекунков
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