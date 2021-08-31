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Лидер Фронта сопротивления Афганистана назвал условия прекращения борьбы с талибами

  /   Обновлено: 31 августа 2021 08:46
Политика
Лидер Фронта сопротивления Афганистана назвал условия прекращения борьбы с талибами
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Keystone Press Agency / Hussain Ali

Кабул, 31 августа. Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд готов прекратить свою деятельность, если талибы создадут инклюзивное правительство.

Он считает, что приемлемое урегулирование с радикальным движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) возможно, но есть условия. Талибы должны сформировать инклюзивное и децентрализованное правительство Афганистана, в противном случае, по словам Масуда, противостояние продолжится.

«Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики», — пояснил лидер сопротивления в Панджшере в интервью Foreign Policy.

«Талибан» пришел к власти в середине августа на фоне вывода американских войск из Афганистана. Радикалы сообщили, что война в республике подошла к концу и скоро будет выбрана форма правления. Единственной неподконтрольной талибами провинцией остается Панджшер.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан масуд панджшер
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