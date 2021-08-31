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Американские аналитики предсказали рост инвестиций в искусственный интеллект

  /   Обновлено: 31 августа 2021 07:49
Технологии
Американские аналитики предсказали рост инвестиций в искусственный интеллект
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 31 августа. Объем инвестиций в искусственный интеллект составит 85 млрд долларов в год. Такие данные предоставили аналитики International Data Corporation (IDC).

Объем глобального сектора ИИ превысил 85,3 млрд долларов в 2021 году. По словам аналитиков, данная отрасль продолжит развиваться в ближайшие годы. В плане наибольшего развития технологий искусственного интеллекта останутся США, Китай и Западная Европа, считают специалисты IDC.

Согласно прогнозу, в результате увеличения инвестиций в ИИ объем отрасли превысит 204 млрд долларов в 2025 году. Если это случится, то показатель среднегодового темпа роста в сложных процентах составит 24,5% к 2025 году. Больше всего на вклады в искусственный интеллект в ближайшие пять лет будут тратиться ретейл и банковский сектор, отмечают аналитики.

Недавно представители духовенства РПЦ и светские эксперты из России и Германии обсудили двоякую природу искусственного интеллекта в рамках форума «Искусственный интеллект и христианская этика».

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