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Средний чек на покупку роскоши снизился в мире на 15%

  /   Обновлено: 31 августа 2021 07:48
Общество
Средний чек на покупку роскоши снизился в мире на 15%
pixabay.com  /  sabinevanerp

Москва, 31 августа. Мировой рынок полностью восстановится уже в следующем году, прогнозируют эксперты BCG.

Средний чек на покупку товаров роскоши и впечатлений класса люкс в мире упал на 15% в сравнении с показателями до пандемии, передает РБК. За последний год он снизился с 39 тысяч евро до 33 тысяч евро.

В следующем году объем увеличится до 1,02 триллиона евро, тогда же произойдет окончательное восстановление после кризиса. Еще через три года он вырастет еще примерно на 20%. Согласно опросу, 24% покупателей предметов роскоши на 12 основных рынках (в том числе в США, Китае, России и ОАЭ) намереваются увеличить роскошное потребление после завершения пандемии, еще 40% собираются тратить столько же, сколько и всегда.

Недавно аналитики подсчитали, какую сумму россияне потратят на школьный букет к празднику 1 сентября. Оказалось, что цветы обойдутся родителям школьников в среднем в 1120 рублей.

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чек покупки роскошь
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