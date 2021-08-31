Средний чек на покупку роскоши снизился в мире на 15%

Москва, 31 августа. Мировой рынок полностью восстановится уже в следующем году, прогнозируют эксперты BCG.

Средний чек на покупку товаров роскоши и впечатлений класса люкс в мире упал на 15% в сравнении с показателями до пандемии, передает РБК. За последний год он снизился с 39 тысяч евро до 33 тысяч евро.

В следующем году объем увеличится до 1,02 триллиона евро, тогда же произойдет окончательное восстановление после кризиса. Еще через три года он вырастет еще примерно на 20%. Согласно опросу, 24% покупателей предметов роскоши на 12 основных рынках (в том числе в США, Китае, России и ОАЭ) намереваются увеличить роскошное потребление после завершения пандемии, еще 40% собираются тратить столько же, сколько и всегда.

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