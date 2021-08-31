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Политолог Абзалов объяснил, чем Зеленский может заинтересовать Байдена на переговорах
Политика
Политолог Абзалов объяснил, чем Зеленский может заинтересовать Байдена на переговорах
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 августа. На саммите с США Украина может разыграть карту брошенного союзника, и американский президент Джо Байден боится этой позиции. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Абзалов.

Встреча украинского президента Владимира Зеленского с главой Белого дома была перенесена на 1 сентября. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, как Киев сможет привлечь внимание Вашингтона, поскольку в Соединенных Штатах сейчас важна повестка Афганистана и разбушевавшегося урагана в Луизиане.

«Вообще это отличный вид спорта на Украине, который называется "Чем заинтересовать президента". Порошенко считал, что Трампа можно заинтересовать инвестициями в Донбасс или энергетическими проектами. Как показала практика, его на украинском тренде интересовал только компромат на Байдена», — отметил эксперт.

Он добавил, что экс-президента США Барака Обаму хотели увлечь энергетическими проектами. Сейчас считается, что тренды — это зеленая энергетика.

«На самом деле единственный шанс для Зеленского — это разыграть карту брошенного союзника. На фоне Афганистана отыгрывать концепцию, что Вашингтон предает всех союзников — это очень серьезный удар для Байдена. Он и боится именно этой позиции. Поэтому и просил молчать по "Северному потоку — 2" и всему остальному», — резюмировал Абзалов.

Ранее депутат Государственной думы РФ Олег Морозов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал перенос встречи президентов США и Украины.

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зеленский байден абзалов
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