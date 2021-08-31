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Польский публицист Любах назвал главный страх России
Политика
Польский публицист Любах назвал главный страх России
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Варшава, 31 августа. Главный страх России — укрепление украинско-польского союза, считает польский публицист Ежи Любах.

Этот страх оправдан, «пусть трепещут», потому что России есть чего бояться. Об этом обозреватель заявил в статье для издания Gazeta Polska Codziennie.

«Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза», — указано в статье.

Москва якобы пытается навязать другим странам свои, «русские» порядки, в то время как сотрудничество Москвы и Берлина представляет для Украины «смертельную опасность». Так же, как и газопровод «Северный поток — 2», который способен затянуть «газовую петлю» на шее государства.

Поэтому Киеву стоит скорее присоединиться к инициативе «Трех морей» для обретения союзников и партнеров. Польше в свою очередь следует безоговорочно принимать сторону Украины в каждом конфликте, чтобы защитить собственные национальные интересы, заключил публицист.

Недавно польский журналист Мариуш Ковальчик спрогнозировал исход военного конфликта между Польшей и Россией. По его мнению, из-за некомпетентности состава вооруженных сил Варшава не продержится больше двух дней.

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