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Зеленский прилетел в Вашингтон для переговоров с Байденом
Политика
Зеленский прилетел в Вашингтон для переговоров с Байденом
Global Look Press  /  Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 31 августа. Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в столицу США для проведения переговоров с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Украинский лидер разместил в социальной сети фотографию, на которой он со своей с супругой спускается по трапу с прибывшего в Вашингтон самолета. Зеленский написал, что прибыл по приглашению Байдена в США. Политик также отметил, что в стране у него запланированы обсуждения важных вопросов стратегического сотрудничества Украины и США.

Встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесли во второй раз на 1 сентября, эту информацию подтвердили в Белом доме. Изначально визит украинского лидера был запланирован на 30 августа, но позже его перенесли на сутки. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, это связано с расширением программы визита Зеленского в США.

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