Центробанк сообщил о росте кредитов во втором квартале

Москва, 31 августа. Кредиты населению выросли за второй квартал на 7,1%, компаниям — на 3,9%. Об этом со ссылкой на аналитический обзор «Банковский сектор» сообщает пресс-служба Центробанка.

Рост кредитования отмечен на фоне восстановления экономики, ожиданий заемщиков по росту ставок и роста доходов населения. При этом стоимость риска находится на исторически низких уровнях, а качество кредитных портфелей остается стабильным, сообщает со ссылкой на регулятора «Российская газета».

Квартальная прибыль банков увеличилась с 564 млрд рублей в первом квартале до 610 млрд рублей во втором в связи с низкими резервными расходами и активным увеличением уровня кредитования, отметил регулятор. Центробанк прогнозирует увеличение стоимости риска (CoR) по мере «созревания» портфелей и из-за значительного объема реструктурированных кредитов.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что средний размер микрокредита увеличился в России. Показатель повышается уже второй месяц подряд.