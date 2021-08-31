Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 07:52
07:49
Технологии
Американские аналитики предсказали рост инвестиций в искусственный интеллект
07:48
Общество
Средний чек на покупку роскоши снизился в мире на 15%
07:42
Политика
Политолог Абзалов объяснил, чем Зеленский может заинтересовать Байдена на переговорах
07:38
Политика
Польский публицист Любах назвал главный страх России
07:36
Политика
Зеленский прилетел в Вашингтон для переговоров с Байденом
07:18
Экономика
Мошенники получили 2,2 млрд рублей за схемы с криптовалютами
07:14
Экономика
Центробанк сообщил о росте кредитов во втором квартале
07:14
Политика
Yahoo News Japan: Китай и Россия воспользуются осечкой США в Афганистане
07:13
Общество
Китайским детям оставили три часа в неделю для игр в Сети
07:13
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на расизм в своем поселке
Все новости

Центробанк сообщил о росте кредитов во втором квартале

  /   Обновлено: 31 августа 2021 07:14
Экономика
Центробанк сообщил о росте кредитов во втором квартале
Федеральное агентство политических новостей  /  Герман Парло

Москва, 31 августа. Кредиты населению выросли за второй квартал на 7,1%, компаниям — на 3,9%. Об этом со ссылкой на аналитический обзор «Банковский сектор» сообщает пресс-служба Центробанка.

Рост кредитования отмечен на фоне восстановления экономики, ожиданий заемщиков по росту ставок и роста доходов населения. При этом стоимость риска находится на исторически низких уровнях, а качество кредитных портфелей остается стабильным, сообщает со ссылкой на регулятора «Российская газета».

Квартальная прибыль банков увеличилась с 564 млрд рублей в первом квартале до 610 млрд рублей во втором в связи с низкими резервными расходами и активным увеличением уровня кредитования, отметил регулятор. Центробанк прогнозирует увеличение стоимости риска (CoR) по мере «созревания» портфелей и из-за значительного объема реструктурированных кредитов.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что средний размер микрокредита увеличился в России. Показатель повышается уже второй месяц подряд.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Центробанк сообщил о росте кредитов во втором квартале
центробанк банки кредиты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru