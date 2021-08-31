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Yahoo News Japan: Китай и Россия воспользуются осечкой США в Афганистане
Политика
Yahoo News Japan: Китай и Россия воспользуются осечкой США в Афганистане
Федеральное агентство новостей

Токио, 31 августа. Москва и Пекин будут активно участвовать в Афганистане после того, как Вашингтон покинул эту страну. Об этом заявил японский политолог Такаси Окада.

Пентагон вывел войска из Афганистана, из-за чего администрация президента США Джо Байдена была раскритикована собственными политиками и остальными странами. Об этом сообщает издание Yahoo News Japan.

«С другой стороны, Председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин в известном телефонном разговоре от 25 августа, посвященном стабильности и восстановлению Афганистана, продемонстрировали готовность проявить инициативу в сотрудничестве двух стран в судьбе Афганистан», — подчеркивает автор.

Он добавил, что Москва и Пекин обеспокоены терроризмом, поскольку из Афганистана может хлынуть поток исламских экстремистов. Обе страны готовы помочь в восстановлении экономики государства и в качестве обмена призывают «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) принять меры против экстремистов.

Талибы не приняли модель народного государства, на чем так настаивал Вашингтон и весь Запад. Они намерены восстановить «исламское сообщество».

«В настоящее время весьма высока вероятность того, что Китай первым признает правительство "Талибана". Скорее всего, одновременно, или почти одновременно с Китаем на это решится и Россия», — добавил Окада.

По его мнению Китай усилил свое присутствие на Ближнем и Среднем Востоке. Он заполняет вакуум, который образовался после ухода США. Поражение Белого дома — это знак падения глобального лидера.

«И Китай, и Россия не могут не воспользоваться таким удачным для них фиаско администрации Байдена в Афганистане. И они будут всячески задействовать этот провал Америки в своих интереса», — резюмировал политолог.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что президент США Джо Байден пытается переложить ответственность за трагедию в Афганистане на военных и своего предшественника Дональда Трампа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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