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Китайским детям оставили три часа в неделю для игр в Сети
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Китайским детям оставили три часа в неделю для игр в Сети
pixabay.com

Пекин, 31 августа. Китайское управление по делам прессы и печати ограничило время, которое несовершеннолетние люди могут проводить за онлайн-играми. Информацией об этом поделилось агентство Синьхуа.

Компании-операторы теперь должны давать доступ к сервисам детям и подросткам лишь три дня в течение недели. Речь идет о пятнице, субботе и воскресенье. Однако на официальные выходные дни это также распространяется. Молодые китайцы имеют право играть в Сети лишь один час, с 20:00 до 21:00.

При этом стали жестче правила и для игровых аккаунтов. Предполагается, что такие меры позволят создать благоприятную атмосферу для здорового развития молодых поколений.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний недавно назвал новую версию попадания коронавируса в Ухань. Специалисты предположили, что вирус мог попасть из других стран на упаковке замороженных продуктов.

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