Волочкова пожаловалась на расизм в своем поселке

Москва, 31 августа. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова гневно отреагировала на замечания своей соседки, которой не понравилось, что балерина приютила у себя семью из Таджикистана.

Танцовщица живет в коттеджном поселке Новахово в Подмосковье в особняке площадью 750 квадратных метров. За территорией роскошного дома Волочковой помогает ухаживать семья из Таджикистана, которая поселилась в отдельном домике на участке.

На своей странице в Instagram балерина пожаловалась поклонникам, что из-за ее сотрудников разгорелся скандал. Одна из соседок, являющаяся председательницей ТСН, запретила детям ее помощников гулять на общей площадке коттеджного поселка.

«Дорогие мои, хочу спросить у вас. Неужели зазорно приютить у себя семью из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана? Да неважно откуда. Мы все люди. Мы ходим по одной земле и дышим одним воздухом. И дети наши равны. Как можно выгонять маленьких ангелочков с детской площадки?» — подписала свое видеообращение Волочкова.

На видео балерина подчеркивает, что «разделять детей по национальности и людей делить просто ничтожно». Она уточнила, что сама помогает паре из Таджикистана и считает их частью своей семьи. В ее доме они родили троих детей.

Подписчики артистки поддержали ее гнев, подчеркивая, что сложившаяся ситуация из ряда вон.

«Это ваше жилье. И вы ни перед кем не должны отчитываться, кого принимать», — пишет одна из поклонниц.

«Зауважала еще больше вас. В глубине души я знала, что вы необыкновенный человек + с большим сердцем», — добавила другая.

В своем видеообращении Волочкова также предположила, что проблема с детьми из Таджикистана — продолжение скандала с соседями, развернувшегося на днях. Напомним, в Сети был опубликован снимок, где балерина справляет нужду под елкой на участке своего дома. Соседка, выставившая фото, заявила, что не может больше терпеть подобные выходки Волочковой. Балерина в ответ заявила, что собирается привлечь авторов снимка к ответственности по суду.