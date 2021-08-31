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Пользователи iPhone смогут отправлять сообщения экстренным службам по спутнику
Технологии
Пользователи iPhone смогут отправлять сообщения экстренным службам по спутнику
pixabay.com

Купертино, 31 августа. Компания Apple планирует внедрить технологию спутниковой связи в новые модели iPhone. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Так, пользователи смогут отправлять экстренным службам спасения текстовые сообщения и звонить даже при отсутствии сотовой связи. Также станет возможным отправлять контакты по спутниковой сети в областях, где нет сигнала. Функция может стать дополнительной наряду с SMS и iMessage.

Кроме этого, компания намерена внедрить опцию связи с экстренными службами при чрезвычайных ситуациях, например, авиакатастрофах и кораблекрушениях. Такие функции станут доступны не раньше следующего года, сказал источник в интервью ТАСС.

Недавно в Сети появилась информация об ориентировочных ценах новинки американской компании Apple — смартфона iPhone 13. Стоимость девайса будет значительно выше предыдущих моделей.

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