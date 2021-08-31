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Отключение Wildberries от Visa и Mastercard назвали маловероятным
Общество
Отключение Wildberries от Visa и Mastercard назвали маловероятным
wildberries.ru  /  Prt Scr

Москва, 31 августа. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов назвал маловероятным отключение ретейлера Wildberries от Visa и Mastercard.

На данный момент в банках проводятся проверки. Об этом Достов рассказал РИА Новости.

«В самом крайнем случае систематическое нарушение правил платежной системы приведет к отключению от них конкретного юрлица — это означает, что на торговой площадке не будут принимать карты Visa, Mastercard как с вводом реквизитов карты, так и через Apple Pay или Samsung Pay», — сказал он.

Онлайн-ретейлер 17 августа снизил цены на заказы при оплате картами «Мир» и системой быстрых платежей SberPay. В Wildberries заявили, что при оплате российскими платежными системами будет более низкая комиссия при операциях. Однако Visa и Mastercard не понравилось такое решение.

Visa обратилась к банкам-эквайерам с просьбой проверить комиссии при оплате покупок в Wildberries. Так же поступила и система Mastercard.

Ранее представитель Wildberries рассказал о давлении иностранных платежных систем. Самый большой маркетплейс России заявил, что Visa и Mastercard пытаются использовать доминирующее положение на рынке для своей выгоды.

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