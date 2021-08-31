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Авиарейсы задерживаются в аэропорту Южно-Сахалинска из-за густого тумана
Происшествия
Авиарейсы задерживаются в аэропорту Южно-Сахалинска из-за густого тумана
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Южно-Сахалинск, 31 августа. Семь рейсов задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска, свидетельствует онлайн-табло.

Отмененные рейсы — внутриобластные. Согласно данным на 09:20 по местному времени, задерживается вылет самолетов «Авроры» в Оху (1,5 часа), в Комсомольск-на-Амуре (1 час 25 минут), а также рейсы компании «Авиашельф» в Зональное (2 часа 45 минут), а также в Александровск-Сахалинский (почти на час).

Ожидается с задержкой прилет самолета авиакомпании «Якутия» из Хабаровска. Обратные рейсы из Зонального и Александровска-Сахалинского будут выполнены с опозданием на несколько часов.

Густой туман стоит с раннего утра над Южно-Сахалинском. При этом он не помешал нескольким самолетам сесть или взлететь по расписанию.

Ранее задержанный из-за «минирования» самолет приземлился в аэропорту Геленджика. В связи с проверками в воздушной гавани он был задержан на два часа.

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южно-сахалинск аэропорт туман
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