Первые клипы появились на странице ABBA в TikTok

Москва, 31 августа. Шведская группа ABBA обзавелась собственным аккаунтом в TikTok. Это произошло через несколько месяцев после создания на видеоплатформе движения #DancingQueenChallenge.

Сначала на странице ансамбля в TikTok появился короткий ролик с фортепианной версией композиции Dancing Queen. Пользователи просмотрели это видео почти 600 тысяч раз.

Второй клип анонсировал релиз проекта под названием ABBA Voyage. Речь идет о предстоящей презентации пяти новых песен легендарной шведской четверки.

Группа ABBA была основана в 1972 году. Через два года она победила на Евровидении с песней Waterloo.

Спустя почти 40 лет музыканты решили напомнить о себе и записали пять новых композиций. Их релиз запланирован на 3 сентября. Днем ранее в Лондоне состоится концерт с участием шведской четверки. Для выступления в британской столице была выстроена специальная площадка.