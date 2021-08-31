Студия CDPR взяла на работу создателей модов для работы над Cyberpunk 2077

Варшава, 31 августа. Польская компания CD Projekt Red взяла на работу четверых создателей модов для работы над видеоигрой Cyberpunk 2077. Ранее новоиспеченные сотрудники делали моды для «Ведьмака».

Соответствующей информацией поделился моддер Traderain. Его и еще троих создателей контента пригласили присоединиться в CDPR в составе студии Yigsoft. Задача новых работников заключается в создании модификаций для Cyberpunk 2077, а также в развитии моддинга.

Недавно польская студия уже обращалась к услугам моддеров. Создатель модификаций для «Ведьмака 2» Филипп Вебер в 2019 году отпраздновал свое пятилетие в CDPR. В компании он занимает должность дизайнера квестов для «Ведьмака 3» и Cyberpunk 3.

Пользователь в Сети недавно опубликовал мод, который исправляет недочеты создателей в Cyberpunk 2077. Создатель модификации также добавил в игру некоторые новые функции.