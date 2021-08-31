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Силы сопротивления в Панджшере отразили атаку талибов на аванпост
Политика
Силы сопротивления в Панджшере отразили атаку талибов на аванпост
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Keystone Press Agency / Hussain Ali

Кабул, 31 августа. Силы национального сопротивления северной провинции Панджшер отразили атаку боевиков на западе региона, сообщил со ссылкой на близкий к сопротивлению источник телеканал Tolo News.

По данным телеканала, атаку талибов удалось отразить, в регионе продолжаются столкновения. Среди боевиков запрещенного в России террористического движения «Талибан»1 есть погибшие и раненые, сообщает ТАСС.

Источник агентства уточнил, что талибы концентрируют силы вокруг Панджшера. По его мнению, представители движения готовятся к боевым действиям и проводят «разведку боем».

Талибы развернули операцию по установлению контроля над страной после того, как США объявили о намерении вывести военные силы из Афганистана. Афганский президент Ашраф Гани покинул страну, предварительно сложив с себя полномочия. После этого представители «Талибана» без боя вошли в Кабул.

В Панджшере на севере страны было организовано сопротивление, возглавил которое сын погибшего полевого командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад Масуд. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех призвал поддержать Масуда.

Ранее президент США Джо Байден принял решение не продлевать эвакуацию из Афганистана по рекомендации американских военнослужащих. По информации Пентагона, сейчас военные, как и никто другой, не контролируют аэропорт Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибы панджшер
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