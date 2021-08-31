Незамерзающую соленую воду из Арктики будут применять для поиска жизни на Марсе

Мурманск, 31 августа. Российские ученые обнаружили на архипелаге Северная Земля в Арктике незамерзающую соленую воду, которая не превращается в лед даже при минус 14 градусах.

Среднегодовая температура воздуха на архипелаге составляет минус 14 градусов, толщина вечной мерзлоты превышает несколько сотен метров. Однако вода на этой местности не замерзает. Такое явление ученые объясняют уникальным химическим составом жидкости, а также наличием в ней концентрированного газа.

Для более точных данных специалисты планируют провести несколько исследований. Однако уже известно, что изучение такой воды позволит открыть новые возможности для поиска жизни в экстремальных условиях, например, на Марсе.

Также незамерзающую соленую воду можно будет использовать в пищевой промышленности и косметологии, но для этого необходимо сначала изучить содержащиеся там микроорганизмы.

Недавно российские ученые из Донского государственного технического университета разработали новый сверхпрочный компонент для изготовления бетона.