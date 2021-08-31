Физики описали эффект квантового микроволнового смешения

Вашингтон, 31 августа. Описание эффекта смешения классических и неклассических состояний микроволнового излучения позволит ученым прояснить взаимодействие света и материи.

Группа исследователей из Великобритании и России использовала искусственные атомы, чтобы получить схему распределения вероятностей обнаружения фотонов разных частот. Также ученые заменили импульс сжатого света или полуфотонный импульс. В итоге состояние света начало представлять собой суперпозицию одногодного-нуля — нуля фотонов.

Первое теоретическое описание эффекта волнового смешения с участием неклассического светового импульса позволяет лучше понять квантовую природу света. Кроме того, специалисты смогут использовать знание при создании квантовых компьютеров.

Недавно медики разработали новейшую технологию по восстановлению роговицы глаза после ожога, основанную на пересадке стволовых клеток эпителия. Работа в этом направлении велась в России с 2012 года.