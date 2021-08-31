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Самки осьминогов бросают в назойливых ухажеров камни и грязь
Наука
Самки осьминогов бросают в назойливых ухажеров камни и грязь
pixabay.com

Канберра, 31 августа. Осьминоги у берегов Австралии могут запустить в надоедливого сородича ракушкой, илом и грязью, чаще такую агрессию проявляют самки, сообщает New Scientist.

Ученые называют «бросками» случаи, когда осьминоги выпускают в морское дно струю воды и отбрасывают в цель, ракушки, камни или грязь. В одном случае животное использовало щупальца, чтобы швырнуть в сородича ракушку.

Броски в животных своего вида и особенно своей популяции встречаются в природе крайне редко, что указывает на развитую социальную динамику у осьминогов, считают ученые. У самок такое поведение встречается в разы чаще. Исследователи наблюдали 90 сделанных самками бросков и всего 11 бросков самцов.

Акты агрессии служат реакцией на раздражающее поведение, отмечают авторы работы. Одна самка, например, десять раз швырнула ил в самца, который пытался спариться с ней, говорится в исследовании.

Весной вид гигантских осьминогов был найден в северной части Императорских гор — подводного продолжения Гавайского хребта в северо-западной части Тихого океана. Ему было присвоено название Grimpoteuthis imperator.

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наука биология осьминоги
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