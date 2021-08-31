Винник: война в Донбассе не мешает членству Украины в НАТО

, 31 августа. Боевые действия в Донбассе не помешают Украине стать членом НАТО из-за отсутствия такой нормы. Об этом сообщил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников.

Он сообщил, что Украине важно вести подготовку для участия в НАТО. Решение является политическим, но в договоре нет такой нормы.

«Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса», — подчеркнул он коллективность данного решения.

Посол также рассказал, как НАТО поможет Украине восстановить территориальную целостность страны и контроль за ее водами. По его словам, Киев серьезно увеличил свое присутствие в Черном море. Также он отметил участившиеся учения военных сил НАТО с Украиной.

«Все это — четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», — заяаил Винников.

Альянс также заинтересован в том, чтобы «агрессивные действия РФ» оставались красной линией для НАТО, подчеркнул он. Соответствущее заявление чиновник сделал в беседе с изданием «Европейская правда».