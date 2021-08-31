Протасевич описал последний год своей жизни

Минск, 31 августа. Белорусский журналист Роман Протасевич оценил события, которые произошли с ним за последний год. Многие из них он сможет адекватно оценить и осознать лишь спустя годы.

Сооснователь Telegram-канала Nexta дал интервью украинскому изданию «Страна.ua», в котором обсудил свою оппозиционную деятельность и поездки на Украину. Также он объяснил, насколько насыщенным для него был последний год.

«Если говорить не про календарный год, а с того лета, то моя жизнь, наверное, перевернулась несколько раз, и коренным образом. Наверное, делать выводы о некоторых вещах мне тяжело до сих пор, потому что осознать и осмыслить все, что происходило, и особенно взглянуть на это со стороны, на это нужно время, и это длительный процесс», — отметил Протасевич.

Он добавил, что с точки зрения его личных моральных установок и взглядов на жизнь кардинально ничего не изменилось. Он продолжает говорить правду, но взглянув на нее уже с другой стороны. Сейчас для него самое сложное — это просто научиться жить.

Ранее Протасевич объяснил, с какой целью он поехал на Майдан в 2013 году. Он был сторонником протестующих украинцев.