Берлин, 31 августа. Запад активно критикует Москву из-за «Северного потока — 2», но опасается поведения Берлина, который станет хозяином европейского газа.

Канцлер Германии Ангела Меркель нанесла прощальный визит в Москву, провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе саммита она озвучила своего преемника, главу Христианско-демократического союза Армина Лашета. Многие политики и эксперты неоднозначно восприняли эту встречу. Они считают, что основной темой для обсуждения была энергетика. Об этом сообщает ИноСМИ.

Спустя два дня Меркель приехала в Киев, где обсудила «СП-2» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда же корабль «Фортуна», который прокладывает трубы, перешел в немецкие воды из датских, что говорит о скорейшем завершении проекта.

«Если американскому президенту Джо Байдену не удалось надавить на Меркель и Путина, чтобы они отказались от строительства газопровода, который гарантирует их странам экономическое процветание, то разве можно ожидать, что это удастся какому-то украинскому лидеру?» — говорится в материале.

Единственным вариантом для Запада будет избрание на пост канцлера другого политика. Однако даже в таком случае «Северный поток — 2» будет завершен и запущен.

«Стоит также подчеркнуть, что "Северный поток — 2" — немецкий газопровод, в котором эта страна максимально заинтересована, несмотря на то, что Меркель уверяет, что это "общеевропейский проект"», — подчеркнул автор.

В результате Берлин забирает у Украины прибыль с транзита. ФРГ при этом на 100% обеспечит себя газом и добьется мощного экономического эффекта. При этом Германия получает политическую силу и будет меньше зависеть от других стран. Поэтому, когда Запад критикует Россию, которая никогда не нарушала своих обязательств по поставкам голубого топлива, она выражает беспокойство тем, как Берлин поведет себя после завершения «СП-2».

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в интервью для Федерального агентства новостей пояснила, как Европа пострадает от сокращения поставок российского газа.