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Протасевич объяснил, почему не «чистил» телефон после посадки самолета в Минске
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Протасевич объяснил, почему не «чистил» телефон после посадки самолета в Минске
Политика
Протасевич объяснил, почему не «чистил» телефон после посадки самолета в Минске
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Минск, 31 августа. Сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал, почему не стер данные с телефона после того как самолет, на котором он летел в Вильнюс, был посажен в Минске.

Воздушное судно авиакомпании Ryanair направлялось из Афин в Вильнюс, совершило экстренную посадку в Минске, потому что пилоты сообщили об угрозе взрыва. После этого белорусского журналиста задержали в аэропорту, поскольку Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Сам Роман до задержания мог удалить всю секретную информацию со своего смартфона, но не стал этого делать.

«На самом деле я попытался это сделать, но мой iPhone почему-то выдал ошибку соединения с iCloud и отказался удалять данные моего телефона. Я один раз попробовал, не получилось, и я просто выключил телефон. Во-первых, в тот момент было вообще не до этого. Во-вторых, как я уже потом узнал, практически сразу после посадки мои бывшие коллеги добились полного удаления всех моих страниц в социальных сетях, кроме Twitter», — заявил Протасевич.

Ранее Протасевич исключил причастность властей Белоруссии к организации инцидента с посадкой борта Ryanair. Журналист призвал мыслить логически при поиске ответственных.

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самолет минск протасевич
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