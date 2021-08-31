Генконструктор Соловьев назвал дату сборки российской космической станции

Москва, 31 августа. Россия может начать сборку новой национальной космической станции в 2027 году.

Новые модули российской космической станции могут быть запущены примерно в 2027 году, когда будет готова инфраструктура на космодроме Восточный. Космонавты из России должны продолжать летать на МКС до 2028-2029 года до начала эксплуатации новой станции. Об этом рассказал генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев в интервью РИА Новости.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подготавливает доклад о перспективах создания российской орбитальной станции. Рогозин представит его президенту России Владимиру Путину. Безопасность МКС сейчас находится под контролем, рассказали в Роскосмосе.