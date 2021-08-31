Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 06:21
06:12
Наука
Физики описали эффект квантового микроволнового смешения
06:12
Наука
Самки осьминогов бросают в назойливых ухажеров камни и грязь
06:11
Политика
Винник: война в Донбассе не мешает членству Украины в НАТО
06:09
Политика
Протасевич описал последний год своей жизни
06:00
Политика
Клинцевич: Американцы не бросили свое оружие в Афганистане, а передали его боевикам
05:56
Общество
Администрация района пообещала починить вставшие часы на Думской башне в Петербурге
05:55
Общество
Новый пересадочный тариф могут ввести в Петербурге
05:43
Общество
Беглов прокомментировал поставку новой партии «Спутника V» в Петербург
05:43
Политика
Запад боится, что Берлин станет сильнее из-за «СП-2»
05:41
Политика
Протасевич объяснил, почему не «чистил» телефон после посадки самолета в Минске
Все новости

Канадские психологи выяснили, что отличает злых персонажей от добрых
Общество
Канадские психологи выяснили, что отличает злых персонажей от добрых
pixabay.com

Торонто, 31 августа. Канадские ученые из Университета Уотерлу обнаружили, что восприятие доброго или злого персонажа зависит от глубинных мотивов его поступков.

Злые персонажи как в кино, так и в мифологии, чаще исполняют человеческие желания и охотнее отзываются на просьбы и обращения. Они более отзывчивы, в отличие от добрых персонажей — ангелов и других, которые готовы помочь лишь по очень вескому поводу, а могут и отказать в помощи. Несмотря на это, люди расценивают злодеев таковыми, потому что начинают считывать их мотивы и, как правило, находят их корыстными.

По результатам исследования, злые персонажи не задумываются о намерениях, состоянии и благополучии других, вместо этого его заботит исход действий и личная выгода. Они безразличны к человеческим чувствам и последствиям своих действий. В то время как добрый персонаж учтет, что мы хотели сделать на самом деле, и не будет судить по одному лишь исходу, рассказал один из авторов исследования Брэндон Гулдинг.

Недавно психолог также рассказал, каких детей в жертву выбирают педофилы. Чаще всего преступник выбирает одиноких, застенчивых ребят, за которых некому заступиться.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Канадские психологи выяснили, что отличает злых персонажей от добрых
психолог персонаж мифология
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru