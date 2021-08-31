Канадские психологи выяснили, что отличает злых персонажей от добрых

Торонто, 31 августа. Канадские ученые из Университета Уотерлу обнаружили, что восприятие доброго или злого персонажа зависит от глубинных мотивов его поступков.

Злые персонажи как в кино, так и в мифологии, чаще исполняют человеческие желания и охотнее отзываются на просьбы и обращения. Они более отзывчивы, в отличие от добрых персонажей — ангелов и других, которые готовы помочь лишь по очень вескому поводу, а могут и отказать в помощи. Несмотря на это, люди расценивают злодеев таковыми, потому что начинают считывать их мотивы и, как правило, находят их корыстными.

По результатам исследования, злые персонажи не задумываются о намерениях, состоянии и благополучии других, вместо этого его заботит исход действий и личная выгода. Они безразличны к человеческим чувствам и последствиям своих действий. В то время как добрый персонаж учтет, что мы хотели сделать на самом деле, и не будет судить по одному лишь исходу, рассказал один из авторов исследования Брэндон Гулдинг.

Недавно психолог также рассказал, каких детей в жертву выбирают педофилы. Чаще всего преступник выбирает одиноких, застенчивых ребят, за которых некому заступиться.