Не до Украины: стала известна причина переноса саммита Зеленского и Байдена

Киев, 31 августа. Переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в очередной раз перенесены. Связано это с тем, что у Белого дома есть более важные задачи.

Журналист украинского издания «Эспрессо» считает, что нет никакой сенсации в том, что главы государств решили обсудить свои вопросы позже. Удивляться стоило бы, если бы саммит прошел вовремя, поскольку есть более важные темы. В том числе и «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Это означало бы, что политический шторм, в котором оказалась американская администрация на фоне вывода войск из Афганистана, захвата страны талибами и террористических актов в Кабуле, вдруг прекратился. А о прекращении кризиса говорить не приходится. Более того — он только начинается», — заявил автор издания Виталий Портников.

Перенос переговоров связан с плотным графиком Байдена и его приоритетами. Миру остается только следить за ситуацией и тем, как пройдет саммит.

«И будем понимать, что лучше бы этот визит прошел месяцем раньше или месяцем позже. Потому что администрации в буквальном смысле слова — не до нас», — отметил журналист.

Ранее украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова рассказала о программе визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

1 Организация запрещена на территории РФ.