Протасевич прокомментировал смерть Виталия Шишова

Минск, 31 августа. Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta поделился мнением относительно того, кто убил белорусского оппозиционера Виталия Шишова.

Председатель общественной организации «Белорусский дом в Украине», сбежавший из Минска в 2020 году после неудачной попытки государственного переворота в Белоруссии, был найден в Киеве мертвым. Он вышел из квартиры утром 2 августа, направился в городской парк на пробежку и не вернулся. На следующий день его обнаружили там повешенным.

«Я Виталия не знал. Я узнал о нем только после его смерти. Впрочем, как и абсолютное большинство представителей оппозиции, штабов и различных организаций. То есть, это не был человек, который был на слуху, который был каким-то известным представителем оппозиционных структур», — отметил журналист.

Он вспомнил, что после новости о повешении Шишова многие люди стали обвинять белорусское правительство. Однако Протасевич уверен, что это был результат внутренних склок. Минск на 99% тут не причем, это были конфликты среди его сторонников.

Ранее депутат Госдумы Павел Шперов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что смерть Шишова в Киеве Запад использует для пропаганды против Минска и Москвы, однако за его гибелью стоят сами западные спецслужбы.