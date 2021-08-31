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Названы главные правила для идеального жесткого секса

  /   Обновлено: 31 августа 2021 05:06
Общество
Названы главные правила для идеального жесткого секса
unsplash.com  /  Artem Labunsky

Москва, 31 августа. Прежде чем пробовать жесткие БДСМ-игры со своим партнером, необходимо запомнить несколько правил и изучить технику безопасности.

Так, перед началом акта необходимо получить согласие всех партнеров, потому что грубый секс является интимной игрой, а не насилием. Любовники должны четко ответить «да» на предложение попробовать заняться жестким половым актом.

После получения согласия нужно придумать стоп-слово, например «красный», как запрещенный сигнал светофора. Это делается, так как жесткий секс может причинить боль одному из партнеров. Услышав назначенное слово, половой акт должен быть немедленно прерван.

Ради эксперимента партнеры могут поменяться ролями. Например, девушка станет властной госпожой, а ее мужчина покорным пленником. После завершения секса некоторое время проведите обнимаясь и разговаривая в кровати, чтобы жесткая игры не оставила негатива.

В качестве лучших поз для грубого секса подойдут догги-стайл, миссионерская с поднятыми ногами, наездница. Наиболее приятным для женщин окажется вариант стоя, когда мужчина входит сзади, а девушка наклонена вперед. Также комфортной позой считается упираясь на стену с поднятыми ногами. Для грубого варианта подойдет также оральный секс, когда партнерша удовлетворяет своего мужчину.

Регулярное занятие сексом может не только вырабатывать гормон счастья, но и положительно влияет на физическое здоровье человека. Интимная близость два-три раза в неделю способна повысить иммунитет, уменьшить риск простуды и снизить менструальные боли.

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