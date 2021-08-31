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Трамп: США имели шанс покинуть Афганистан с гордостью
Политика
Трамп: США имели шанс покинуть Афганистан с гордостью
Prt Scr youtube.com  /  The White House

Вашингтон, 31 августа. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что у США был шанс покинуть территорию Афганистана с гордостью.

Бывший лидер государства подчеркнул, что Вашингтон вместо этого потерял последнее уважение в мире. По мнению Трампа, США руководят дураки.

«Нас больше никто не уважает, даже из тех, кто уважал нас раньше», — сообщил бывший президент США.

Трамп ранее предлагал забрать у боевиков «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) оружие и оборудование, которые принадлежат США. Бывший президент отметил, что на него было в свое время потрачено 85 миллиардов долларов. По словам Трампа, также можно провести операцию по уничтожению этого вооружения. Вашингтон при этом признался, что американское оружие оказалось у талибов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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