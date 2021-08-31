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Новый штамм коронавируса с повышенной скоростью распространения нашли в ЮАР
Наука
Новый штамм коронавируса с повышенной скоростью распространения нашли в ЮАР
Федеральное агентство новостей

Претория, 31 августа. Южноафриканские ученые обнаружили штамм коронавируса, который скоростью распространения схож с вариантами «Бета» и «Дельта», следует из препринта исследования на сайте medRxiv.

На новый штамм C.1.2 в мае приходилось 0,2% секвенированных образцов, в июне их доля достигла 1,6%, а в июле — 2%. Такие темпы распространения схожи с тем, как на раннем этапе вели себя штаммы SARS-CoV-2 «Бета» и «Дельта» в Южной Африке, отмечают ученые.

Авторы работы выяснили, что новый штамм появился в результате относительно быстрой мутации, которая в 1,7 раза опередила темпы мутации коронавируса в мире. В исследовании говорится, что столь короткий период ускоренной эволюции характерен для появления штаммов «Альфа», «Бета» и «Гамма».

Ученые отмечают, что 52% спайковых мутаций в C.1.2 уже были обнаружены в иных штаммах. Некоторые мутации связаны с повышением устойчивости к иммунитету и трансмиссивности.

Ранее ученые Узбекистана разработали вакцину от коронавируса на основе помидоров. Специалисты из Центра геномики и биоинформатики Академии наук заявили, что томаты выделяют вакцину от COVID-19.

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