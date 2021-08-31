Арестович назвал условие для наступления Украины на Донбасс

Киев, 31 августа. Киев не перейдет в наступление на Донбасс без «экстраординарных условий», заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.

Наступление подразумевает гибель мирного населения, на это власти страны не пойдут, пояснил политик в эфире телеканала «Украина 24». Такой вариант возможен лишь в одном случае.

«Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление», — добавил Арестович.

Украина придерживается курса политико-дипломатического урегулирования одновременно с прокачкой оборонного сектора. Однако миротворцев пока что не собираются вводить в регион, заключил собеседник телеканала.

Недавно политолог Александр Кочетков спрогнозировал будущее Украины. По его мнению, страна под руководством президента Владимира Зеленского либо обнищает, либо постепенно придет в полный упадок.