Киев, 31 августа. Киеву невыгодно разрывать торговые отношения с Москвой, поэтому украинские власти не будут закрывать границу.

Россия пятый по объемам торговый партнер Украины, несмотря на разногласия, а мир «сложным образом устроен», заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович по данным РИА Новости.

«Мой любимый пример — это Иран и Ирак. Две страны, которые воевали 80 лет… тем не менее не разорвали дипломатические отношения», — пояснил Арестович.

И в жизни, и в политике должен возникать вопрос — каковы будут последствия того или иного поступка. Поэтому необходимо задуматься, к чему привело бы закрытие границ. На данный момент Киев двигается в направлении уменьшения зависимости от России, пример этого — смещение Москвы с первого места рейтинга торговых партнеров на пятое, заключил политик. Высказал другую точку зрения политолог Александр Кочетков, который недавно заявил, что Украина движется по принципу «куда ветер несет».