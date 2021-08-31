Диетолог Лизун назвала самые полезные для иммунитета осенние ягоды

Москва, 31 августа. Клюква и брусника являются самыми полезными осенними ягодами из-за высокого содержания витамина С и других полезных компонентов, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

К тому же эти ягоды могут долго храниться без термической обработки, имеют низкое содержание сахара – не более 10%, при этом они содержат большое количество органических кислот, отметила эксперт в беседе с радио Sputnik.

«В них огромное количество антиоксидантов, биофлавоноидов, они полезны для иммунитета, для сердечно-сосудистой системы, зрения», — подчеркнула врач.

Бруснику и клюкву достаточно просто залить водой, чтобы она хорошо хранилась и в холодильнике, и в погребе. Их можно сочетать и с различными блюдами, например, компоненты этих ягод хорошо комбинируются с белком, стимулируют работу желудка и за счет витамина С позволяют лучше усвоить железо, которое присутствует в мясе. Также могут принести немалую пользу для организма в преддверии холодов арбузы. Эти плоды содержат витамины А, группы В (В1, В2, В6, В9 и РР), С, Е, магний, калий, кальций, фосфор, железо и натрий, рассказали специалисты.