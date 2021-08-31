Астрологи перечислили знаки зодиака, которым стоит попытать удачу в лотерее

Москва, 31 августа. Среди самых везучих знаков зодиака астрологи назвали Овнов, Раков и Весов. Специалисты рекомендуют им попытать удачу в лотереях.

Овнам постоянно улыбается удача. Чтобы наиболее повысить шансы на выигрыш в лотерею, астрологи рекомендуют этим знаком зодиака подходить к делу с оптимизмом и верой, что именно их билетик окажется счастливым.

Раки не любители рисковать, поэтому в лотереях почти не принимают участия. Однако специалисты все-таки рекомендуют этим знакам зодиака испытать удачу. Статистика гласит, что Раки выигрывают примерно треть крупных сумм уже во время знакомства с игрой.

Представители знака зодиака Весы любят верить в удачу, поэтому фортуна часто им улыбается. По словам астрологов, купив один лотерейный билет, в минусе Весы не останутся, однако миллионерами им не быть. Но небольшие призы будут сопутствовать им на каждом шагу.

Недавно практикующая симорон россиянка Виолетта Романова рассказала, как человек может разбогатеть без изнурительного труда. По ее словам, необходимо лишь соблюдать определенные ритуалы и верить в них.