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Астрологи назвали дни недели, рождение в которые сулит успех в карьере и любви
Общество
Астрологи назвали дни недели, рождение в которые сулит успех в карьере и любви
pixabay.com

Москва, 31 августа. Дата рождения во многом определяет судьбу человека и его успешность во всех сферах жизни, считают астрологи.

Эксперты в области астрологии уверяют, что особенности характера человека можно определить не только по дате рождения: день недели поможет предсказать, ждет ли его успех в карьере и отношениях.

Притягательной внешностью и амбициозным характером отличаются люди, рожденные в понедельник. На работе они не боятся ответственности за сложные решения. Однако на любовном фронте дела обстоят хуже: рожденные в первый день недели часто выбирают неподходящих им партнеров, что приводит к личным трагедиям. Им астрологи советуют учиться контролировать свои чувства, передает Пятый канал.

Рожденные во вторник — большие оптимисты, умеющие встречать любые препятствия во всеоружии. Они чаще других выбирают профессии, связанные с финансами, благодаря своей методичности и последовательности. В отношениях бывают проблемы из-за лишней интенсивности чувств, которые они готовы обрушить на партнера. Астрологи советуют рожденным во вторник стараться быть менее навязчивыми.

В среду рождаются профессионалы своего дела, на которых можно положиться. В любви они непостоянны: то искрятся чувствами, то готовы бросить свою половинку, поскольку думают, что отношениям пришел конец. Специалисты рекомендуют им поменьше торопиться.

Для людей, рожденных в четверг, карьера стоит на первом месте. Они могут добиться серьезного успеха, возглавляя крупные компании или став политиками. На любовном фронте они отличаются чуткостью и верностью, ожидая от своего избранника такой же взаимности. Астрологи советуют рожденным в четверг не опасаться доверять своей второй половине.

Рожденные в пятницу отличаются трудолюбием. Хорошую карьеру они могут построить в сфере кино, моды, дизайна и других креативных направлениях. Их главным минусом в любовных отношениях является излишняя прямолинейность, которая может отпугивать партнера. Астрологи посоветовали им проявить понимание к избранникам.

Рожденные в субботу хорошо проявляют себя в профессиях, в которых результат трудов виден не сразу. Например, в науке или сфере технологий. В любви они бывают несчастны из-за неумения выражать чувства словами.

Люди, рожденные в воскресенье, отличаются успехами в сфере политики или бизнеса. В дело они любят вкладывать собственные идеи. В любви вспыльчивы, хоть и быстро отходят. Астрологи рекомендуют рожденным в воскресенье научиться контролировать гнев.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, расставание с которыми грозит неприятными сюрпризами. К примеру, с Близнецами эксперты советуют расставаться исключительно по-хорошему, если вы не хотите оказаться в их черном списке. Близнецы отличаются мстительностью, поэтому разрывать отношения лучше максимально аккуратно.

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