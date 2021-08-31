Адвокат объяснила важность ношения удостоверения личности с собой

Москва, 31 августа. В некоторых случаях паспорт могут заменить военный билет, водительское удостоверение, заграничный паспорт, пенсионное или служебное удостоверение, заявила адвокат Елена Кудерко.

Юрист отметила, что закон не требует иметь при себе удостоверяющий личность документ всегда. Но паспорт понадобится при совершении финансовых операций в банке или попытке сдать товар продавцу, предупредил специалист.

Кроме того, вход по паспорту осуществляется на режимные объекты и в здание суда, сообщила агентству «Прайм» Кудерко. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, юрист советует иметь скан или фотографию паспорта в смартфоне, либо носить с собой копию документа.

Ранее адвокат Андрей Князев рассказал, что новый вид мошенничества набирает обороты на курортах в России. Главная задача злоумышленников заключается в том, чтобы вынудить человека взять на руки попугая или обезьяну.