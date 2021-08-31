Названы знаки зодиака, расставание с которыми грозит неприятными сюрпризами

Москва, 31 августа. Астролог Елена Кузнецова составила топ-7 знаков зодиака, чья реакция при расставании может быть максимально неоднозначной.

Тельцы относятся к своим избранникам как к собственности и при расставании отпускают их проблематично. Если вы собираетесь разорвать отношения с Тельцом, готовьтесь к серьезному скандалу. И после этого лучше избегать случайных встреч с ним, поскольку Тельцы не прощают, как они считают, предательства, пишет портал Ftimes.

С Близнецами астролог советует расставаться исключительно по-хорошему, если вы не хотите оказаться в их черном списке. Рожденные под этим знаком зодиака могут быть очень мстительными. При выяснении отношений лучше быть максимально обходительными и вежливыми, иначе рискуете обрушить на себя шквал ненависти.

Раки, в отличие от Близнецов, не любят мстить, но они крайне эмоциональны и ранимы. Подходить к процессу расставания следует максимально осторожно, чтобы не вогнать Раков в меланхолию или депрессию.

Львы славятся своим высокомерием и высоким самомнением. Они уверены, что сделали одолжение своему партнеру, обратив на него внимание. Поэтому им непонятно в принципе, как можно в здравом уме отказаться от отношений с ними. Для них решивший уйти избранник заслуживает скорее жалости, чем ненависти.

Весы из-за своего высокомерия будут долго хранить обиду на того, кто решит их бросить. При любом случае они не упустят возможность припомнить бывшим о поступке.

Скорпионы после расставания уходят в себя, тратя время на самокопание и попытки понять, что пошло не так. Они не устроят скандал, но заставят экс-партнера гадать, что же они думают и не замышляют ли чего в ответ.

Для Рыб решивший бросить их партнер станет наихудшим человеком на Земле. Не стоит рассчитывать на понимание, вы точно станете виноватым, ведь отказались от счастливого будущего с этими прекрасными созданиями. По мнению самих Рыб, конечно.

Ранее астрологи рассказали, чего хотят мужчины разных знаков зодиака в постели от женщин. К примеру, Овны любят страсть и эксперименты и не откажутся от чего-нибудь нового в постели. Этих мужчин не напугать экстравагантными фантазиями, поскольку секс для Овнов — неотъемлемая часть жизни.