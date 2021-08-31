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Нейропсихолог Наумова рассказала, каких детей выбирают в жертвы педофилы
Общество
Нейропсихолог Наумова рассказала, каких детей выбирают в жертвы педофилы
pixabay.com  /  Alexas_Fotos

Москва, 31 августа. Педофилы выбирают в жертву одинокого, застенчивого ребенка без друзей, которому не к кому обратиться за защитой.

Педофилы чаще всего психологически слабые люди, которым нужна жертва еще более слабая или же подавленная обстоятельствами, рассказала семейный и детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова. Ее слова передает «Вечерняя Москва».

«Педофил, как правило, выслеживает свою жертву достаточно долго — неделю или две», — отметила специалист.

При этом первые пару недель может идти своеобразное ухаживание. Если человек находится в окружении ребенка, то пару недель он может ненавязчиво прикасаться к нему, налаживать контакт, демонстрировать интерес и понимание. Также преступник наблюдает за реакцией ребенка и за возможной защитой со стороны взрослых. Если реакции не следует, как и ответа со стороны родителей, то происходит нападение.

Недавно педагог также рассказала, что нужно делать родителю, чтобы помочь ребенку во время обучения. Ребенок должен чувствовать вашу искреннюю заинтересованность в его делах, подчеркнула эксперт.

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дети педофил психолог
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