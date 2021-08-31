Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 04:49
04:44
Общество
Диетолог Лизун назвала самые полезные для иммунитета осенние ягоды
04:34
Общество
Арестович назвал условие для наступления Украины на Донбасс
04:34
Политика
Советник Зеленского: Украина не закроет границу с Россией из-за торговли
04:09
Экономика
McDonald's может официально стать в России просто «Макдаком»
04:05
Общество
Астрологи перечислили знаки зодиака, которым стоит попытать удачу в лотерее
04:04
Общество
Астрологи назвали дни недели, рождение в которые сулит успех в карьере и любви
04:00
Украина
В погоне за фантомами: политолог оценил два способа Украины вернуть Крым
03:42
Общество
Адвокат объяснила важность ношения удостоверения личности с собой
03:38
Общество
Адвокат Миронов предупредил водителей об изменениях по штрафам с 1 сентября
03:21
Общество
Названы знаки зодиака, расставание с которыми грозит неприятными сюрпризами
Все новости

Названы семь причин не работать над отношениями
Общество
Названы семь причин не работать над отношениями
ФБА «Экономика сегодня»  /  Надежда Дроздова

Москва, 31 августа. Специалисты рассказали, в каких случаях партнерам следует перестать пытаться спасти отношения и начать строить новые.

В некоторых случаях отношения не стоят того, чтобы над ними работали, отмечают специалисты. Кроме того, норма объемов такой работы непонятна. У любой пары случаются кризисные моменты, и некоторые усилия для их преодоления придется приложить. Но иногда ресурсы тратятся впустую, сообщает «Лайфхакер».

Эксперты в области отношений также отмечают, что могут возникнуть вопросы к распределению ответственности и рабочему времени. По мнению специалистов, отношения должны приносить удовольствие, а не приводить к усталости. Работать следует над собственным совершенствованием, отмечают авторы. По их мнению, отношения становятся простыми и приятными, если партнеры разделяют цели и взгляды друг друга.

Ранее специалисты в области отношений перечислили признаки, свидетельствующие, что связь с определенным человеком несет для другого сплошное несчастье. Признак токсичных отношений — хождение на цыпочках в присутствии возлюбленного или возлюбленной, отмечают эксперты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Названы семь причин не работать над отношениями
работа отношения психология
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru