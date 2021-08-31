Названы семь причин не работать над отношениями

Москва, 31 августа. Специалисты рассказали, в каких случаях партнерам следует перестать пытаться спасти отношения и начать строить новые.

В некоторых случаях отношения не стоят того, чтобы над ними работали, отмечают специалисты. Кроме того, норма объемов такой работы непонятна. У любой пары случаются кризисные моменты, и некоторые усилия для их преодоления придется приложить. Но иногда ресурсы тратятся впустую, сообщает «Лайфхакер».

Эксперты в области отношений также отмечают, что могут возникнуть вопросы к распределению ответственности и рабочему времени. По мнению специалистов, отношения должны приносить удовольствие, а не приводить к усталости. Работать следует над собственным совершенствованием, отмечают авторы. По их мнению, отношения становятся простыми и приятными, если партнеры разделяют цели и взгляды друг друга.

Ранее специалисты в области отношений перечислили признаки, свидетельствующие, что связь с определенным человеком несет для другого сплошное несчастье. Признак токсичных отношений — хождение на цыпочках в присутствии возлюбленного или возлюбленной, отмечают эксперты.