Адвокат Миронов предупредил водителей об изменениях по штрафам с 1 сентября

Москва, 31 августа. Срок на обжалование штрафов с дорожных видеокамер изменится с 1 сентября. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Так, срок на обжалование административных постановлений будет начинаеться с момента, когда водитель зайдет в личный кабинет «Госуслуг». Апелляцию возможно подать как в письменном виде, так и через портал. Решение по жалобе будет вынесено в течение трех дней и отправлено на тот же адрес.

На сайте размещается постановление о штрафе с дорожных камер видеонаблюдения. В настоящее время обжаловать его можно в течение десяти дней со дня получения копии постановления, рассказал Миронов в интервью агентству «Прайм».

Кроме правил о получении на портале, также действуют правила почты. Так, письмо считается врученным, если организация федеральной почтовой связи была уведомлена о получении адресатом отправления. Если в течении семи дней с момента вынесения постановления о штрафе автолюбитель не зашел на «Госуслуги», уведомление он получит почтой.

Недавно партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский предупредил россиян о штрафах за хранение личных вещей в подъезде многоквартирных домов.