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Американские генералы и адмиралы попросили убрать Ллойда Остина с поста главы Пентагона
Армия
Американские генералы и адмиралы попросили убрать Ллойда Остина с поста главы Пентагона
wikipedia.org  /  Flickr / U.S. Secretary of Defense / Общественное достояние

Вашингтон, 31 августа. Порядка 90 американских отставных генералов и адмиралов подписали письмо, призвав отправить в отставку главу Пентагона Ллойда Остина.

Американские генералы и адмиралы попросили убрать Ллойда Остина с поста главы Пентагона, а также отправить в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли из-за ситуации с Афганистаном. Инициаторы письма считают, что Пентагон не должен был допускать ошибок в выводе войск из Кабула, если они сделали все зависящее, но американский лидер Джо Байден не прислушался, то Остин должен был сразу уйти в отставку.

«Ущерб репутации США неописуем. В течение многих лет нас будут рассматривать как ненадежного партнера в любом международном соглашении или операции», — говорится в письме.

Ранее Пентагон сообщил о завершении двадцатилетней американской миссии в Афганистане. Все американские военные выведены из Кабула.

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