McDonald's может официально стать в России просто «Макдаком»

Москва, 31 августа. Компания McDonald's Corporation подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Макдак».

«Свершилось. «Макдоналдс» решил назвать вещи своими именами — и подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Макдак»», — сообщил в Facebook журналист Кирилл Седов.

Он опубликовал скрин заявки, в которой видно, что McDonald's обратился за патентом еще 19 августа.

Как сообщает РБК, ранее американская компания подавала заявки на товарные знаки McDAK, «Макдоналдс» и «Университет Гамбургерологии». Последнее — это первый корпоративный университет предприятия общественного питания в мире. В США он был открыт в 1961 году, филиал в Москве действует с 2019 года.

Ранее сообщалось, что корпорации McDonald's грозит штраф в 10 млрд долларов из-за предъявленных компании обвинениях в расовой дискриминации. С жалобой на корпорацию обратился чернокожий предприниматель, который был недоволен, что представители Чикагского отделения корпорации отказались размещать рекламу на принадлежащих ему телеканалах.