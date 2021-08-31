Экономисты оценили влияние предстоящих выплат пенсионерам на инфляцию в России

Москва, 31 августа. Новые социальные выплаты простимулируют экономическую активность россиян и положительно скажутся на росте ВВП, влияние на инфляцию будет минимальным, считают экономисты.

Российские власти выделили 21 млрд рублей на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей, а военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов — по 15 тыс. рублей.

Экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Евгений Винокуров в беседе с «Известиями» предположил, что августовские стимулирующие выплаты могут добавить около 0,2 п. п. к росту ВВП в 2021 году. Возможно влияние на инфляцию, но незначительное.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) полагает, что соцвыплаты простимулируют рост ВВП на 0–0,25 п. п., но эффект этот будет распределен между 2021 и 2022 годами. Как объяснил финансовый директор группы «Т1» Роман Ромашевский, «трансфертные выплаты в макроэкономике дают мультипликативный эффект на ВВП». Получатели выплат потратят деньги на товары и услуги (а поскольку это в основном пенсионеры, подавляющая доля уйдет на российских производителей), производители товаров часть из «этого рубля» направят на зарплаты своих сотрудников, те в свою очередь купят товары и услуги и т. д. По его оценкам, это усилит эффект на ВВП до 0,5 п. п. в номинальном выражении.

Другие финансисты выразили мнение, что данный шаг властей «стоит рассматривать больше как поддержку граждан, чем как сильное влияние на рост деловой активности». В лучшем случае произойдет перераспределение спроса, но не дополнительный рост. В одном экономисты сходятся: выплаты не скажутся на дестабилизации бюджетной ситуации и не принесут ощутимого роста инфляции.

Ранее сообщалось, что единовременное пособие в 10 тыс. рублей получат только те россияне, которые уже являются пенсионерами или выйдут на пенсию до 31 августа 2021 года. Перечисление выплат пожилым россиянам будет осуществлено с 30 августа по 5 сентября. Первыми деньги получат те, чья пенсия поступает на банковские карты.