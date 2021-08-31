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Новую теорию возникновения коронавируса озвучили в Китае

  /   Обновлено: 31 августа 2021 02:40
Общество
Новую теорию возникновения коронавируса озвучили в Китае
pixabay.com

Пекин, 31 августа. Коронавирус мог попасть в Китай из других стран и регионов на упаковках замороженных полуфабрикатов, предположили эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Исследования подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи, передает китайская газета Global Times. Спецслужбы США недавно тоже озвучили результаты исследований. Согласно результатам, коронавирус не создавался как инструмент биологического оружия.

В апреле 2020 года Китаю удалось сдержать вспышку коронавируса, однако после этого, летом, были зафиксированы эпизодические вспышки в Пекине и Даляне. Эксперты ВОЗ сочли эту гипотезу заслуживающей внимания, однако основной теорией стала передача коронавируса нового типа человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку вируса из лаборатории специалисты сочли маловероятной.

Ученые недавно выяснили, что коронавирус нового типа может мутировать быстрее, чем ранее считалось. По словам специалистов, новые мутации появляются каждую неделю.

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