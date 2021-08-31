Евросоюз ограничил въезд из США из-за роста заболеваемости COVID-19

Брюссель, 31 августа. Евросоюз исключил США и ряд других государства из списка стран и территорий, в которые разрешены необязательные поездки, говорится в заявлении Совета ЕС.

В обновленный список также не попали Израиль, Ливан, Северная Македония, Черногория и Косово. В не входящие в перечень государства будут подвержены временным ограничениям необязательные поездки, в том числе все виды туризма.

Совет ЕС отмечает, что входящие в сообщество страны вправе снимать ограничения на поездки для вакцинированных людей по своему усмотрению. В настоящее время необязательные поездки разрешены в 17 государств. В список вошли Молдавия, Украина, Армения, Азербайджан, Австралия, Новая Зеландия, Иордания, Албания, Канада, Сербия, Босния и Герцеговина, Катар, Бруней, Южная Корея, Саудовская Аравия, Сингапур и Япония.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в стране надеются на восстановление облегченного режима взаимных поездок граждан России и Италии. По его словам, в России считают, что постепенно карантинные ограничения, связанные с коронавирусной инфекций, будут сниматься.