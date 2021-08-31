Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 03:18
03:14
Армия
Американские генералы и адмиралы попросили убрать Ллойда Остина с поста главы Пентагона
03:01
Экономика
McDonald's может официально стать в России просто «Макдаком»
02:58
Экономика
Экономисты оценили влияние предстоящих выплат пенсионерам на инфляцию в России
02:40
Общество
Новую теорию возникновения коронавируса озвучили в Китае
02:39
Общество
Евросоюз ограничил въезд из США из-за роста заболеваемости COVID-19
02:26
Экономика
В ПФР рассказали, кто из россиян может получить льготы уже сейчас
02:24
Происшествия
Петербуржца с перерезанным горлом обнаружили в квартире на Солидарности
02:20
Общество
Врач перечислил анализы, которые необходимо сдать после COVID-19
02:03
Политика
Протасевич рассказал о своих политических взглядах
02:00
Общество
Директор петербургского лицея пояснил, как дети будут заниматься в кружках и секциях
Все новости

Евросоюз ограничил въезд из США из-за роста заболеваемости COVID-19

  /   Обновлено: 31 августа 2021 02:39
Общество
Евросоюз ограничил въезд из США из-за роста заболеваемости COVID-19
pixabay.com

Брюссель, 31 августа. Евросоюз исключил США и ряд других государства из списка стран и территорий, в которые разрешены необязательные поездки, говорится в заявлении Совета ЕС.

В обновленный список также не попали Израиль, Ливан, Северная Македония, Черногория и Косово. В не входящие в перечень государства будут подвержены временным ограничениям необязательные поездки, в том числе все виды туризма.

Совет ЕС отмечает, что входящие в сообщество страны вправе снимать ограничения на поездки для вакцинированных людей по своему усмотрению. В настоящее время необязательные поездки разрешены в 17 государств. В список вошли Молдавия, Украина, Армения, Азербайджан, Австралия, Новая Зеландия, Иордания, Албания, Канада, Сербия, Босния и Герцеговина, Катар, Бруней, Южная Корея, Саудовская Аравия, Сингапур и Япония.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в стране надеются на восстановление облегченного режима взаимных поездок граждан России и Италии. По его словам, в России считают, что постепенно карантинные ограничения, связанные с коронавирусной инфекций, будут сниматься.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Евросоюз ограничил въезд из США из-за роста заболеваемости COVID-19
сша ес ограничения коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru