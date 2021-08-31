В ПФР рассказали, кто из россиян может получить льготы уже сейчас

Кызыл, 31 августа. Россияне предпенсионного возраста являются отдельной льготной категорией и могут рассчитывать на ряд льгот и гарантий.

Как сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Тыва, право на предпенсионные льготы определяется индивидуально. С учетом переходного периода реформы обычно оно наступает за пять лет до нового пенсионного возраста. Исключение составляет только налоговая льгота, претендуют на которую женщины с 50 лет и мужчины с 55 лет.

В ПФР перечислили все меры соцподдержки для этой категории россиян:

1. Освобождение от одного из имущественных и земельных налогов.

2. Два дня в год на диспансеризацию с сохранением зарплаты.

3. Выплата пенсионных накоплений.

4. Гарантия трудовой занятости: работодатели несут административную, а порой и уголовную ответственность за увольнение или отказ от приема на работу предпенсионеров.

5. Бесплатное профессиональное переобучение.

6. Повышенное пособие по безработице: в этом году ежемесячная выплата составляет 12 130 рублей.

Какой-либо документ, подтверждающий льготы, получать не нужно. Достаточно подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу. Чтобы подтвердить свой статус, можно получить справку на сайте ПФР или при личном посещении фонда, а также в МФЦ.

Неделей ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в следующем году россиянам пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляционных показателей. Глава государства подчеркнул, что забота и помощь для пенсионеров является приоритетной задачей партийной программы «Единой России».

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