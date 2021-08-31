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Врач перечислил анализы, которые необходимо сдать после COVID-19
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Врач перечислил анализы, которые необходимо сдать после COVID-19
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Москва, 31 августа. Врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков рассказал, какие анализы нужно сделать всем, кто переболел COVID-19.

Для начала после карантина пациенту нужно сдать анализы на кровь, чтобы проверить, нет ли угрозы возникновения тромбоза. Об этом врач рассказал радио Sputnik.

«Для человека, перенесшего COVID-19, контрольный анализ его состояния — это общий анализ крови, его делать обязательно. Еще надо проверить свертывание крови, достаточно сделать короткую коагулограмму, чтобы туда входил показатель МНО», — сказал он.

Также нужно проверить уровень антител в организме. Необходимо проверить уровень антител M (нужно проверить, сохранились ли они после выздоровления) и G, которые говорят о формировании иммунитета. При этом не стоит пытаться самостоятельно расшифровать свои анализы.

Коронавирус нового типа может мутировать быстрее, чем ранее предполагали ученые. Новые мутации вируса появляются примерно раз в неделю. Авторы исследования полагают, что данный факт не является полностью отрицательным.

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