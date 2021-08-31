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Политика
Протасевич рассказал о своих политических взглядах
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Протасевич рассказал о своих политических взглядах
Политика
Протасевич рассказал о своих политических взглядах
twitter.com  /  @pr0tez

Минск, 31 августа. Белорусского журналиста Романа Протасевича обвиняли в неонацистских взглядах из-за того, что он был в украинском батальоне «Азов». Однако сам он это отрицает.

Сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в интервью для «Страна.ua» рассказал, что, несмотря на его участие в вооруженном конфликте в Донбассе и нахождение в рядах националистической группировки, он не относит себя к неонацистам. Он считает, что у него правоцентристские политические взгляды.

«Если говорить в плане взглядов на Белоруссию, я считаю, что Белоруссия не должна входить ни в союз с востоком, ни в союз с западом. Она должна оставаться нейтральным государством», — отметил Протасевич.

Он добавил, это его отношение и взгляды на то, какую политику должен вести Минск. По его мнению, это некая буферная зона между востоком и западом. Он понимает, что нынешняя геополитическая ситуация такова, что это невозможно. В ближайшие годы Белоруссия будет спутником России.

Ранее Протасевич заявил, что изначально даже не подозревал, чем занимается украинский батальон «Азов».

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Все новости / Политика / Протасевич рассказал о своих политических взглядах
белоруссия национализм нацизм протасевич
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