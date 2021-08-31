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Руководители футбольных клубов Премьер-лиги обсудят вероятные реформы

  /   Обновлено: 31 августа 2021 01:46
Спорт
Руководители футбольных клубов Премьер-лиги обсудят вероятные реформы
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 31 августа. Руководителям футбольных команд Премьер-лиги предстоит 31 августа на общем заседании обсудить отмену лимита на легионеров и изменения формата проведения чемпионата.

Формально дискуссия не будет решающей, потому что такие перемены могут утверждать лишь исполком РФС и Минспорта. Вероятно, что этот орган будет прислушиваться к мнениям команд, которые попробуют создать общую позицию.

По информации «Известий», клубы не смогли добиться единого мнения в вопросе об отмене лимита на легионеров. При этом большинство команд выступает против реформ в формате проведения чемпионата России.

Тренер сборной России Валерий Карпин недавно призвал болельщиков поддержать футболистов в сентябрьских матчах. По его словам, национальная команда со своей стороны сделает все возможное для попадания на чемпионат мира в Катаре.

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футбол рфс рпл
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