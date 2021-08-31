Руководители футбольных клубов Премьер-лиги обсудят вероятные реформы

Москва, 31 августа. Руководителям футбольных команд Премьер-лиги предстоит 31 августа на общем заседании обсудить отмену лимита на легионеров и изменения формата проведения чемпионата.

Формально дискуссия не будет решающей, потому что такие перемены могут утверждать лишь исполком РФС и Минспорта. Вероятно, что этот орган будет прислушиваться к мнениям команд, которые попробуют создать общую позицию.

По информации «Известий», клубы не смогли добиться единого мнения в вопросе об отмене лимита на легионеров. При этом большинство команд выступает против реформ в формате проведения чемпионата России.

Тренер сборной России Валерий Карпин недавно призвал болельщиков поддержать футболистов в сентябрьских матчах. По его словам, национальная команда со своей стороны сделает все возможное для попадания на чемпионат мира в Катаре.